Dağlık alanda düşen genç, 5 saat sonra kurtarıldı

Manisa'da dağlık alanda iki arkadaşı ile gezmeye çıkan genç düşünce ayaklarını kırdı. Üniversiteli genç, arama kurtarma ekipleri tarafından 5 saat sonra kurtarıldı

Olay Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde bulunan Spil Milli Parkı'nda meydana geldi. Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi olan 25 yaşındaki Mazlum Akgün, iki arkadaşı ile birlikte dağ gezisi yapmaya çıktı. O sırada yüksek kayalardan birisinde dengesini kaybeden genç, düşerek iki ayağını birden kırdı.





Akgün'ün yanında bulunan arkadaşları durumu hemen kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 25 kişilik kurtarma ekibi, Akgün'ü kurtarmak için harekete geçti.





Ekipler, yaklaşık 5 saat süren aramanın ardından üç gence ulaştı. İlk müdahalesi UMKE ekipleri tarafından yapılan Akgün, daha sonra sedye ile 6 kilometrelik engebelli dağ yolundan taşınarak ambulansa götürüldü. Hastaneye kaldırılan genci sol bacağında ağır bir kırık olduğu sağ bacağında ise hafif kırıkların olduğu tespit edildi.