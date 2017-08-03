Dalaman Belediyesi'nde sendikacı kavgası

MUĞLA'nın Dalaman Belediyesi'nde iki ayrı sendikanın yöneticileri ve üyeleri arasında tekmeli- yumruklu kavga çıktı. Bazı kişiler hastanede ayakta tedavi görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Dalaman Belediyesi'nde örgütlü olan Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası örgütlüyken, Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Şaşmaz'ın işçilerin DİSK'e bağlı Genel- İş Sendikası'na üye olmalarını istediği ileri sürüldü. Bu nedenle iki ayrı sendikaya üye işçiler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Masa ve sandalyelerin kırıldığı kavgayı polis ve zabıta görevlileri güçlükle ayırırken, tartaklanan sendika görevlileri ambulanslarla götürüldükleri Dalaman Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi gördü. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Türk- İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'ndan olayın ardından yapılan açıklamada, "Sendikamızın örgütlü olduğu CHP'li Dalaman Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz ve Genel-İş yöneticilerinin üyelerimizi sendikamızdan istifa etmeye zorlamasına yönelik işten atma tehditleri bugün fiziki saldırıya dönüştü. CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz ve elemanları, önce üyelerimizi arayarak Belediye- İş'ten istifa etmeleri ve DİSK Genel- İş'e üye olmaları için baskı kurdu. Sendikasından memnun olan üyelerimiz sendikasına sahip çıkarak istifa etmedi" denildi.



"ÜYE YAPMAMIZ ENGELLENMEK İSTENİYOR"



Genel-İş Sendikası Muğla İl Başkanı Uzay Kocabaş ise, "İşçilerin talebi üzerine Dalaman Belediyesi'nde üye yapma çabası içerisindeydik. Bize tahsis edilen odada işlemimizi yaparken, kapıyı kırarak 50-60 kişilik bir grup içeri girdi. Üzerimize saldırıp, 'size burada üye yaptırmayacağız' dediler. 5 kişiydik, beşimizi de darp ettiler. Odadaki masa, sandalye ile bilgisayarı kırdılar" dedi.



Binadan polis korumasında çıktıklarını, hastaneden saldırıya uğradıklarına ilişkin rapor aldıklarını belirten Kocabaş, "Belediyede üye yapmamız engellenmek isteniyor. Üyelik için gerekli olan e-devlet şifresi almak için postaneye giden işçileri tehdit ediyorlar. Talep üzerine belediye gittik, kimseyi zorla üye yapmıyoruz. Olayların daha fazla büyümemesi için şu an Dalaman'a gitmiyoruz ancak telefonla üye kaydımızı Muğla'daki büromuzdan sürdürüyoruz" diye konuştu.



BAŞKANI ŞAŞMAZ: MAKAMA SALDIRDI



Dalaman Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Şaşmaz da 250 çalışandan 155'inin şirket elemanı olduğunu belirterek, "İşçiler, kendi aralarında sendikal yönlerini hareketlendirirler. Nerede, hangi sendika ile birlikte olacaklarına kendileri karar verirler. Ama iki gündür yaşadığımız bir olay var. Belediye-İş Sendikası'nın temsilcileri, Dalaman'ın kurumsal yapısına, Dalaman Belediyesi'nin kurumsal kimliğine ve Belediye Başkanlığı makamına saldırı yapmışlardır. Esefle kınamak gerekmektedir" dedi.



Hiç bir sendikayla birlikte hareket etmediğini kaydeden Başkan Şaşmaz, Belediye- İş Sendikası yöneticilerini de arkalarına 50- 60 kişiyi takıp, Dalaman Belediyesi'ni basmakla suçladı.

Kaynak: