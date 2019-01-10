Dalyan, kışın da bir başka güzel

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Dalyan, yazın caretta carettalarıyla, İztuzu Plajı ve kaya mezarlarıyla tatilcileri cezbederken, kışın da sakinliğiyle tercih ediliyor.

Dalyan, kışın da bir başka güzel
10 Ocak 2019 Perşembe 15:51

Yaz aylarında tatilci ve turistlerin vazgeçemediği yerler arasında bulunan, bu yıl 1 milyon ziyaretçinin gelmesinin beklendiği Dalyan, kış aylarındaki sessiz ve huzurlu ortamıyla beğeni topluyor. Endemik bitkiler nedeniyle koruma altındaki Dalyan, sulak alanlarıyla da ön plana çıkıyor. Biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu, başta su kuşları olmak üzere çok zengin karakteristik bitki ve hayvan topluluklarının yer aldığı Dalyan'ın Gelgirme mevkisinde ise uzun gagalı rengarenk yalıçapkınının sazlıklar arasında balık yakalaması seyir zevki yaratıyor. Tepeli karabatak, küçük balaban, erguvani balıkçıl, küçük kartal, küçük kerkenez, gülen sumru, mahmuzlu kızkuşu, alacabalıkçıl, sakarmeke, leylek, kırlangıç, saz bülbülü, yılan kartalı, arı kuşu, martı, çeltikçi ve küçük beyaz balıkçıl gibi birçok kuş türü de bölgeyi kışlama ve kuluçka alanı olarak kullanıyor. Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, Dalyan'ın turist akının olmadığı kış aylarında, çeşitli kuş türlerinin gözlemlendiği, sıcak su ve çamur banyolarının yapıldığı muazzam bir yer olduğunu belirtti.

Etiketler; #muğla #ortaca #dalyan #kış
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