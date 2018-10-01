Damadın başında 900 yumurta kırdılar!

Afyonkarahisar'da dünya evine giren Ahmet Saki, kız evinde yumurta sürpriziyle karşılaştı. Oynamaya çıkan damat ile sağdıcın başlarında, arkadaşları tarafından 900 adet yumurta kırıldı

Damadın başında 900 yumurta kırdılar!
01 Ekim 2018 Pazartesi 15:28

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Anıtkaya köyünde oturan Ahmet Saki, nişanlısı Yasemin Sağlam ile hafta sonu yapılan düğünle evlendi. Düğün öncesi kız evine giden Ahmet Saki ve sağdıcı Ahmet Tüblek, sürprizle karşılaştı. Kız evine giden erkek tarafı hep birlikte eğlenmeye başladı. Damat ve sağdıç sahneye çıktığında ise işin rengi değişti.

YUMURTALAR KAFALARINDA KIRILDI

Damat ve sağdıç, kız evi önünde toplananlar arasında oynamaya başladıklarında arkadaşları da ellerindeki yumurta kolileriyle yanlarına geldi. Damadın babası Ali Saki arkadaşlarından önce davranarak oğlunun başında yumurta kırdı. Daha sonra sahneye gelen damat ve sağdıcın arkadaşları da 30 koli yumurtayı tek tek damadın ve sağdıcın başında kırdı. Damat ve sağdıç da bir sandalyeye oturup başlarında yumurta kırılmasına razı oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #yumurta #damat yumurta
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