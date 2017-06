Dans sevdasıyla memurluktan istifa etti, şampiyonlar çıkardı

MANİSA'da dans sevdası uğruna 6 yıllık memuriyetinden geçen aralık ayında istifa eden gıda mühendisi 27 yaşındaki Can Polat Karayel, dans okulunda yetiştirdiği dansçıları Türkiye şampiyonu yaptı. Birçok öğrencisi de Türkiye şampiyonlarında dereceye giren Karayel, hedefinin dansta ülke genelinde Manisa'yı ilk sıralara çıkarmak olduğunu söyledi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde (MCBÜ) gıda mühendisliği öğrenimi gördüğü yıllarda dans okulu da açan ve her yaştan danssevere eğitim vermeye başlayan Can Polat Karayel, 2011'de devlet memuru olmasına rağmen dans eğitmenliğini sürdürdü. Devlet memurluğu mesaisinin dışında akşamları Latin dansı eğitmenliği yapan Karayel, 9 yılda 3 bin kişiye eğitim verdi. Aradan geçen sürede devlet memurluğu ile dans eğitmenliği arasında kalan Karayel, tercihini gönlünden geçenden yana kullandı. Manisa Merkez Efendi Hastanesi'ndeki Gıda Mühendisliği görevinden istifa etti. Geçen aralık ayında 6 yıllık devlet memurluğu görevinden ayrılan Karayel, bütün gününü yetiştirdiği öğrencilerine ayırdı.



ÖĞRENCİLERİ BİRİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK KAZANDI



Karayel'in yetiştirdiği öğrenciler, 27 Mayıs'ta Bodrum'da yapılan 35 dans okulundan 200 çiftin katıldığı Türkiye Dans Sporları Federasyonu Sosyal Latin Dansları Yarışması'nda Türkiye birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü elde etti. Kareyel'in öğrencileri Osman Yaşi (17) ve Mina Solak (17) çifti birinci oldu. Melik Bal (15) ve Yasmin Hassan (15) üçüncülüğü elde etti. Karayel, tek hedefinin dansta Manisa'nın adını duyurmak ve Türkiye'de ilk sıraya çıkarmak olduğunu söyledi.



İKİSİNDEN BİRİNİ SEÇMEM LAZIMDI



Latin dansı eğitmenliğinin yanı sıra Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda 4 yıldır hakemlik de yapan Karayel, şampiyon çıkarmaktan mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:



"9 yılda 3 bine yakın dansçı yetiştirdim. Yaklaşık 200 kadar da sporcu yetiştirdim. Şu an Dans Kafe Akademi'mde 60 sporcum var. Her geçen yıl Manisa'da daha güzel ve daha büyük işlere imza atıyoruz. Hikayem 9 yıl önce Manisa'ya üniversite okumak için geldiğimde başladı. 2011 senesinde Sağlık Bakanlığı'nda memuriyeti kazandım. Devlet memuru olduğum zaman dans kariyerim için zor olacağını düşündüm. 6 yıl boyunca hem memurluğu hem de dans eğitmenliğini birlikte götürdüm. Artık ikisinden birini seçmem lazımdı. Bir tarafta hayalim ve gönlümde olan dans vardı. Bir tarafta ise mesleğim olan gıda mühendisliği ve devlet memurluğum vardı. Aralık ayında istifamı bastım. Artık 24 saat tüm zamanımı sporcularıma verdim. Şimdi Türkiye şampiyonları çıkardım. Önümüzdeki yıllarda dansta en başarılı illerden biri olarak Manisa'nın olacağına inanıyorum."

Kaynak: