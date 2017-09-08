Darbe davasında gerginlik: Düzgün konuş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın duruşmasında, koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit ettiği ileri sürülen, binbaşı Şükrü Seymen, esasa ilişkin savunma yaptı. Seymen'in savunmasında "Aleyhimize hiçbir delil sunamayan iddia makamının 50'ye yakın ifadeyi görmezden gelmesi manidardır" demesi üzerine Mahkeme Başkanı "Nereden biliyorsun görmezden geldiğimizi. Kimseyi suçlayamazsın. Seni düzgün konuşmaya davet ediyorum" dedi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Duruşma öncesi özel hareket polisleri çatılarda konuşlanırken, çevik kuvvet tarafından da çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.



Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler'de görevli binbaşı olan sanık Şükrü Seymen, duruşmada esas hakkında savunma yaptı. Seymen, "5 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu'nun raporunda Marmaris'e bizden önce başka grubun geldiği, çatışma çıktığı ve zayiat verildiği ortadır. Görgü tanıklarının verdikleri ifadeler de raporu doğruluyor. Hür irademizle ifade vermemize rağmen, iddia makamı ilk ifadeleri dikkat ediyor. Bu ifadelerin döve döve alınmadığını nereden bilebileceksiniz? Polisleri kimin şehit ettiği ortadadır. 50'ye yakın tanık, sis bombası, gaz maskesi kullandığını söylüyor. Bizde bunların hiçbiri mevcut değildi. Aleyhimize hiçbir delil sunamayan iddia makamının 50'ye yakın ifadeyi görmezden gelmesi manidardır" dedi.



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, "Nereden biliyorsun görmezden geldiğimizi. Kimseyi suçlayamazsın. Seni düzgün konuşmaya davet ediyorum" dedi.



DURUŞMADA 'AHİRET' TARTIŞMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında esasa ilişkin savunması süren binbaşı Şükrü Seymen, "Delil karatma şüphesiyle tutuklu bulunan sanıklar, bana 'Delil getirin' diye yalvarıyor. Komedi gibi bir şey. Korumaların otelin güvenlik kamerasının fişini çekmesi tesadüf olamaz. Devlet devletse, benim suçsuz olduğumu ispatlamak zorunda. Cumhurbaşkanın otelde olduğuna dair ortada bir görüntü yok. Polisle çatışmaya giren kimliği meçhul kişiler kimlerdir? Bu dava ahirette görülecek. Hakkımı helal etmiyorum. Allah'a havale ediyorum. Sizin vereceğiniz karar sizi kurtarır. Ancak bizim burada yargılanmamızı sağlayanlar ile hesabımızı ahirette göreceğiz" dedi.



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Konuyu farklı yerlere çekme. Bütün hesapların görüleceği yer ahiret. Davamızla bunun ilgisi yok. Esas hakkında savunmanı yap" dedi.





DURUŞMADA GERGİNLİK SÜRÜYOR



Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasına devam eden binbaşı Şükrü Seymen, savcının lehte ve aleyhte delil toplamak zorunda olduğunu belirterek, "Kimsenin kişilik haklarını saygısızlık yapmıyorum. Radar kayıtlarına göre helikopter yok. Suikasttan yargılanmamam gerekiyor. İddianamede benimle ilgili lehime olan hangi delil var? MASE raporları size usulsüz bir şekilde gönderilmiş. Hava radarları araştırılmamış" dedi.



Sanık binbaşı Seymen'in iddia makamına yönelik bu sözleri savcı Ali Cenk Düzgün'ün tepkisine neden oldu. Savcı Ali Cenk Düzgün, "Şükrü Seymen, sabırlı bir şekilde dinle. Radar kayıtlarına göre tanımsız üç adet hava aracı görünüyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen bu araçların varış ve kalkış noktaları tespit edilememiştir. Hava radarlarının araştırılmadığı yönündeki iddia doğru değil. Her türlü şeyi söyleyeceksin de ben sana cevap vermeyecek miyim" dedi.



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da, "İtham boyutunda eleştiriler yapamazsın. İddia makamını suçladığın durumda, cumhuriyet savcısı cevap verme yetkisine sahiptir" diye konuştu.



MAHKEME BAŞKANINDAN SANIK GENERALE UYARI



Söz almadan ayağa kalkan sanık Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de "Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahkemenizi yanıltıyor" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Baştoğ, "Sönmezateş, söz vermeden bir daha konuşursan seni duruşmadan atarım" diyerek, uyardı.



MASE NEDİR?



MASE, Multi Aegis Site Emulator'un kısaltmasıdır. NATO hava savunma ve gözetleme birimleri tarafından farklı radar sensörlerden gelen bilginin işlenmesi ve dijital ortamda teşhiri ilkesine dayanır.