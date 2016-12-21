Darbeci Kuzu, ek ifadesinde çelişkili konuştu

"FETÖ'nün suikast timi"nde yer alan "paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun, 30 Temmuz'daki savcılık ifadesinde "FETÖ/PDY üyesi" olduğunu öne sürdüğü 57 askerden 14'ü için, savcılık talimatıyla verdiği ek ifadede ise "emin değilim" dediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast için gidenler arasında yer alan ve 30 Temmuz'da tutuklanan Kuzu, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Ağustos'ta 13 sayfa ek ifade verdi. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı Kuzu, tutuklandıktan 12 gün sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ek ifadesinde, görev yaptığı birlikteki FETÖ bağlantılı olduğu öne sürülen askerleri anlattı. Önüne fotoğrafları konulan kişilerin isimlerini ve görev yaptıkları yerleri söyleyerek teşhis eden Kuzu, teşhis ettiği 57 şüpheliyle ilgili "örgüt içinde bulunduğunu biliyorum, eminim, yapı içerisindedir", "Emin değilim" gibi cevaplar verdi.



Savcılıkta 30 Temmuz'daki ifadesinde FETÖ, örgütün TSK içerisindeki yapılanması, MAK timleri, bazı generaller ve 15 Temmuz darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin bilgiler veren Kuzu, özellikle birlikte görev yaptığı askerlerin örgütle ilişkisi için net ifadeler kullanmıştı. Kuzu, Muğla Cumhuriyet Savcılığında, söz konusu 57 asker için "Ben bu kişilerin hepsini tanıyorum. 57 kişi olarak belirttiğim kişilerin bu yapı içerisinde faaliyet gösterdiğinden eminim." demişti. Zekeriya Kuzu'nun ek ifadesinde ise 14 şüpheliyle ilgili "emin değilim" şeklinde cevap vermesi dikkati çekti.



Kuzu, bazı askerler için şunları anlattı:



"Bana gösterdiğiniz bu şahıs N.K'dir. Kendisi için 29 Temmuz'da alınan ifademde FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğünü belirttim. Kendisiyle tanışmışlığım, arkadaşlığım yoktur. N.K'nin terör örgütü yapısı içerisinde bulunduğuna emin değilim."



Güvenlik kaynakları, Zekeriya Kuzu'nun "FETÖ/PDY üyesi" dediği 42 askerden birçoğunun örgütle bağlantısının henüz tespit edilememesi ve ifadelerinin birbiriyle örtüşmemesi dolayısıyla, şüphelinin bazı örgüt mensuplarını gizleme ihtimali üzerinde duruyor.



Örgüt şifresi: İyidir, sıkıntı yok



FETÖ'nün darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hava Pilot Kurmay Albay Ramazan Elmas ile ilgili bilgiler veren Kuzu, şunları anlattı:



"Birlikteki bazı görevlendirmelerle alakalı bazı sorunları bizzat benle temasta olan 'Tahir' isimli şahsa ilettim. Bunun üzerine 'Tahir' bana bizzat yaşanan sıkıntının halledildiğini ifade etti. Süreç içerisinde Ramazan Elmas ile ilgili sorunların hepsi çözüldü. Dolayısıyla kendisinin terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde bulunduğunu biliyorum. Yine eski Albay M.K. de örgüt içerisinde faaliyet gösterir çünkü Ramazan Elmas'a M.K'yı sorduğumda, 'iyidir' diyerek sıkıntı olmadığını ifade etti. Ramazan Elmas, terör örgütü içerisindeki birlikte olduğu şahıslar hakkında 'iyidir, sıkıntı yok' diye ifade eder."



Öte yandan, FETÖ mensubu Kuzu, ek ifadesinden önce İzmir'de, FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu sözde "imamları" ile buluşup görüştüğü mekanları ve örgütün kullandığı evlerini de gösterdi.