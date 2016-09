Deprem Marmaris'te korkuttu

Haber Kaynağı: DHA

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Richter ölçeğine göre 5.2 olarak ölçüldü. Dün saat 23.57'de meydana gelen deprem Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkezini 12 Adalar olarak açıkladı. Depremde can kaybı olmazken, çok sayıda kişi korku ile kendini sokağa attı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, dün saat 23.57'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem kısa süreli endişeye neden oldu.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü Akdeniz'de Oniki Adalar olarak belirlediği depremin büyüklüğünü ise 5.4 olarak açıkladı.Merkez üssü Ege Denizi açıklarındaki Yunanistan'a ait 12 Adalar olan 5.2 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde çok sayıda kişi sarsıntı ile birlikte sokağa çıktı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ön değerlendirme sonuçlarına göre 12 Adalar açıklarında saat 23.57 de 5.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı deprem Marmaris şehir merkezinde de hissedildi. Yerin 83.3 kilometre derinliğinde yaklaşık 5 saniye süren sarsıntıyı hisseden vatandaşlar apartmanlardan ve iş yerlerinden sokağa çıkarak bekledi.Manav Serkan Yüzügüldü, "Çok fena sallandık. Dükkanımı kapatırken kapı elimde sallandı" dedi. Depremi hissederek evinden çıkan Melahat Akgüz ise, "Sarsıntı kısaydı ama korkuttu, hemen dışarı çıktık" dedi. Yaşanan kısa süreli sarsıntı nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.