Datça bit pazarında tarihi eşyalar gün yüzüne çıkıyor

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, her ayın son pazar günü kurulan 'bit pazarında, bir neslin hiç görmeden büyüdüğü gaz lambalarından, kömürlü ütülere, gramofon ve fayton fenerlerine kadar birbirinden ilginç, ikinci el eşyalar yeni sahipleriyle buluşuyor

Almanya'da uzun süre yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek Datça'ya yerleşen Gökhan Özkan'ın önerisi üzerine, Datça Belediyesi'nin işbirliğinde 4 ay önce kurulan 'Bit pazarı', kısa sürede Datçalılar'ın ilgisini çekti. Datça Belediyesi'ne ait kapalı pazar yerinde kurulan pazarda, unutulmaya yüz tutan bir dönemin vazgeçilmez eşyaları, adeta yeniden gün yüzüne çıkıyor. 'Datça bit pazarının' kurulmasına öncülük eden Özkan, şöyle dedi:



"Almanya'da, kartpostal koleksiyonu yapıyordum. Hafta sonları 'bit pazarlarını' dolaşıyor ve ilginç gördüklerimi alıyordum. Türkiye'ye dönüş yapınca hafta sonları bir boşluk doğdu. O yıllardan kalma bir alışkanlığım olan, 'bit pazarlarının' burada da kurulması gerektiğini düşündüm. Datça'nın böyle bir pazara ihtiyacı olduğunu görünce, belediye yetkilileri ile irtibata geçtim. Eski Datça Mahallesi'nde küçük bir deneme yaptık. Başarılı oldu. Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın da aklına yatınca, yeni pazaryerinde, 'bit pazarını' açmaya karar verdik."



DEĞİŞEN HAYATIN KANITI



Belediyeye ait kapalı pazaryerinde, her ayın son pazar günü, 'bit pazarı' kurulduğunu belirten Özkan, "Herkes evindeki fazla eşyaları getirip, burada satışa sunuyor. Hem eskilerden kurtuluyor, hem de para kazanıyoruz. Eski eşya deyip geçmeyin, 40-50 yıl öncesi kullanılan onlarca eşya, bugün yeniden gün yüzüne çıkıyor. Yeni nesil, bu eşyaların hiç birini kullanmadan büyüdü. Gaz lambaları, kömürlü ütüler, fayton fenerleri ve daha nicelerini, onlar hiç görmedi. Datça Bitpazarı bir anlamda, hayatımızdaki değişimi gözler önüne seriyor" diye konuştu.



Pazarın neşeli bir ortamda geçtiğini anlatan Gökhan Özkan, "Espri ve pazarlıklar yapılıyor. Ülkemizde bir zamanlar var olan 'bit pazarı' anlayışı son yıllarda unutulup gitmişti. Eskileri satmak sanki ayıp bir şey gibi, algılanır olmuştu. Oysa birinin eskisi, bir başkasının ihtiyacıdır. Kaldı ki, bit pazarlarının gerçek amacı, bir zamanlar hayatımızın vazgeçilmezleri arasında önemli yer tutan, nostaljik ürünlerin yok olup gitmesini önlemek ve gelecek nesillere miras olarak kalmasını sağlamaktır" diye konuştu.







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