Datça'da orman yangını

Yangın, Emecik Mahallesi Yılancık Boğazı Mevkii'ndeki Katı Atık Depolama Tesisleri yakınlarında çıktı. Yol kenarından başladığı belirtilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve Orman işletme Müdürlüğü ekipleri 13 arozöz, 4 iş makinesi, 4 su tankeri ve 100 kişiden oluşan ekiple alevlere müdahale etti. Yangının ortasında kalan kümesteki hayvanlar tahliye edilerek kurtarılırken, kullanılmayan bir baraka da yandı. Marmaris Orman İşletme Müdürü Hakan Zeybek, yaklaşık 4 hektarlık alanın alevlerden etkilendiğini ve yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.Kaynak: DHA
Emecik Mahallesi sakinlerinden 61 yaşındaki Halil Yıldız ile kardeşi 51 yaşındaki Ali Yıldız bölgede 1 ay önce de yangın çıktığını ancak, kısa sürede söndürüldüğünü anlattı. Halil Yıldız, "Son yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bir ay arayla iki yangın çıkması manidar. Kundaklanmış olabilir" dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.