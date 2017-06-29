Datça'da orman yangını

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı

Yangın, Emecik Mahallesi Yılancık Boğazı Mevkii'ndeki Katı Atık Depolama Tesisleri yakınlarında çıktı. Yol kenarından başladığı belirtilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve Orman işletme Müdürlüğü ekipleri 13 arozöz, 4 iş makinesi, 4 su tankeri ve 100 kişiden oluşan ekiple alevlere müdahale etti. Yangının ortasında kalan kümesteki hayvanlar tahliye edilerek kurtarılırken, kullanılmayan bir baraka da yandı. Marmaris Orman İşletme Müdürü Hakan Zeybek, yaklaşık 4 hektarlık alanın alevlerden etkilendiğini ve yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.



Emecik Mahallesi sakinlerinden 61 yaşındaki Halil Yıldız ile kardeşi 51 yaşındaki Ali Yıldız bölgede 1 ay önce de yangın çıktığını ancak, kısa sürede söndürüldüğünü anlattı. Halil Yıldız, "Son yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bir ay arayla iki yangın çıkması manidar. Kundaklanmış olabilir" dedi.

Kaynak: