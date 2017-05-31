Davul çalarak yasağı protesto ettiler

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde turistleri rahatsız ettiği gerekçisiyle Ramazan ayında davul çalınmasının yasak olmasına tepki gösteren davulcular, mani söyleyip davul çalarak kararı protesto gösterisi yaptı

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Beşkaza Meydanı'nda toplanan 5 davulcu, ilçede 4 yıldır sahur vakti davul çalmanın yasak olduğunu söyledi. Davulcular, Fethiye Belediyesi'nden yasağın kaldırılmasını istedi. Davulun Ramazan geleneği olduğunu vurgulayan davulcular, turistlerin yasağa gerekçe olamayacağını kaydetti. Davul çalıp, mani söyleyerek kararı protesto eden davulcuları, meydanda bulunan turistler de ilgiyle izleyip cep telefonuyla görüntüledi.



Fethiye'de 40 yıl Ramazan davulu çaldığını anlatan 66 yaşındaki Seyfettin Yılmaz, bu geleneğin kendisine Selanik göçmeni dedelerinden kaldığını söyledi. Geleneği arkalarından gelen gençlere de aktardıklarını belirten Yılmaz, "4 yıl önce 'Turistler rahatsız oluyor' denilerek, davul yasaklandı. Biz davulun geri gelmesini istiyoruz. İlçe halkından da destek bekliyoruz. Eski Ramazanları tekrar hatırlatmak için bugün davul çalıp, mani söyledik. Yasağı protesto ediyoruz" dedi.



'DAVUL RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ'

Davulun yasaklanmasının ardından ilçede Ramazan ayının tadı tuzu kalmadığını öne süren davulcu 32 yaşındaki Emrah Aktimur, "Çocukluğumdan bu yana 17 yıl ilçede Ramazan davulu çaldım. Para toplamaya çıktığımızda çocuklar gelir, bizimle birlikte yürürdü. Davul, Ramazan aylarının vazgeçilmezidir. Umarım bu yasak bir an önce kalkar ve davullar tekrar çalınır" diye konuştu. Davulcular protestonun ardından davul çalarak meydandan ayrıldı.