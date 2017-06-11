Denizde cesedi bulunan barmen kalp krizinden ölmüş

BODRUM'da denizde cesedi bulunan 23 yaşındaki barmen Muhammet Çağrı Ağgül'ün kalp krizinden öldüğü belirlendi



Gümbet Mahallesi'nde dün öğleden sonra sahilden 100 metre açıkta demirli bir teknenin şamandırasına takılmış erkek cesedi bulundu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından sudan çıkartılan ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmayan kişinin İstanbul'dan bir ay önce çalışmak için Bodrum'a gelen barmen Muhammet Çağrı Ağgül'e ait olduğunu belirledi.



Adli Tıp'taki otopside Ağgül'ün kalp krizinden öldüğü anlaşıldı. Ağgül'ün otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Soruşturma başlatan polis, Ağgül'ün çalıştığı bardaki 3 kişinin ifadesine başvurdu.

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