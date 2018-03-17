Denizde facia: Çok sayıda ölü var

Ege Denizi'nde kaçak göçmen taşıyan botun batması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Denizde facia: Çok sayıda ölü var

Yunan Sahil Güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre, Didim yakınlarındaki Eşek (Agothinisi) Adası açıklarında yaklaşık 20 kişiyi taşıyan botun batması sonucu 5'i çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kayıp kişilere ulaşmak için batan bota ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ege denizi #göçmen
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