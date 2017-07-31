Denize balıklama atlayınca... Genç şarkıcı ağır yaralı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Didim'de meydana geldi. Tatil için geldiği Akbük Mahallesi'nde denize balıklama atlayan Türk Halk Müziği sanatçısı Gürkan Çapkan, başını suyun altındaki taşa çarparak yaralandı. Çapkan, olay yerine gelen ambulansla Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Çapkan'ın, omuriliğinin zarar gördüğü öğrenildi.
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