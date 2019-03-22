Denize şiir okudular

Muğla'nın Datça ilçesinde, 21 Mart Dünya Şiir Günü için düzenlenen etkinlikte 100'e yakın şiir meraklısı şiir okudu.

Denize şiir okudular
22 Mart 2019 Cuma 13:03

Şiir Sokakta İnsiyatifi'nin çağrısı üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaşlısı- genci yaklaşık 100'e yakın şiir meraklısı, 21 Mart Dünya Şiir Günü için farklı bir etkinliğe imza attı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte şairler, denize karşı şiirlerini okudu. İzleyiciler, ilgiyle dinledikleri şiirleri coşkuyla alkışladı.


Fulsen Türker

Şiir Sokakta İnsiyatifi adına açıklamada bulunan Fulsen Türker, 'Postacı' filminden ilham aldıklarını söyledi. Türker, "Filmde, Maryo, 'Şiir onu yazana değil ona ihtiyacı olana aittir 'der. Aslında hepimizin hayatının bir döneminde, başını omzuna dayadığı, ondan güç aldığı bir şiiri vardır. Biz şiiri herkesin gönlünce denize, kuşa, rüzgara karşı paylaşabileceği bir şiiri salonların dışında meydanlarda okumak için buradayız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #datça #21 Mart Dünya Şiir Günü
Önceki Haber
7 haneli köyde 14 kişi yaşıyor
Sonraki Haber
Ahlat ve Köyceğiz artık 'Sakin Şehir'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.