Denizli Büyükşehir'den ücretsiz kayak kursu

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu kayıtları başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu verecek. 2 Ocak 2019'dan itibaren başlayacak ücretsiz kurslar 2 grup halinde düzenlenecek. Bu kapsamda kurslara 10-18 yaş ve 19 yaş ve üzerindeki vatandaşların katılabilecek. Eğitim sürecince kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları da ücretsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Vatandaşlar, kurs başvuruları için Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi (0 258 262 11 22), İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi (0 258 211 00 70) ve Yenişehir Spor Merkezi'ne (0 258 373 03 67) müracaat edebilecek.

Denizli Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirterek, isteyen tüm vatandaşların kayak sporu ile tanışmalarını önerdi. Ege'nin en büyük kayak merkezine Denizli ve özellikle çevre illerden yoğun talep geldiğini belirten Başkan Osman Zolan, "Hemşehrilerimiz kayak yapanları artık televizyonlardan izlemeyecek. 10 yaşından itibaren isteyen herkes ücretsiz vereceğimiz kurslarla kayak sporu ile tanışabilecek. Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.