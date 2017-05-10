Denizli Cumhuriyet Başsavcısı kazada öldü

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü trafik kazasında hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içerisinde bulunduğu otomobil, Bozburun Mahallesi Hal kavşağı yakınlarında henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 64 DL 821 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kazada, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetti, koruması ise yaralandı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mustafa Alper kimdir?

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper 1969 yılında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde doğdu. Sırasıyla; Cumhuriyet İlkokulu, Kavaklıdere Ortaokulu, 60.Yıl S.M.Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku uzmanlığı ve yüksek lisans derecesi aldı. İzmir'de öğretim görevliliği ile avukatlık yaptı, askerliğini de İzmir'de tamamladı. 1995 yılında Ankara Hâkim/Savcı adayı olarak mesleğe katılan Alper, stajının akabinde Konya/Ereğli, Muş/Varto, Afyonkarahisar/Dazkırı, Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları; İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılıkları, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.İngilizce bilen, hakim Hatıran Alper ile evli ve 2 çocuk babası Başsavcı Mustafa Alper 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.