Denizli'de 18 kişi ByLock'tan gözaltına alındı

Denizli'de FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 21 kişiye, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizli merkez, Buldan ve Güney ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, müftülük ve belediye çalışanlarının olduğu 18 kişi gözaltına alındı. 3 kişiyi yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.
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