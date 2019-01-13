Denizli'de 21 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ateş Böcekleri projesi kapsamında geçen yıl 21 bin 500 çocuğa trafik eğitimi verildi.

Türkiye'nin sayılı tesislerinden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda teorik ve pratik ders alan çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi. Çocukların trafik kurallarını en doğru şekilde öğrenmesi ve küçük yaşlarda trafik bilinci oluşturmak hedefiyle Denizli Büyükşehir Belediyesinin hizmete aldığı Trafik Eğitim Parkı, geçen yıl 21 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda 05-10 yaş arası çocukları kapsayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ateş Böcekleri projesi yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında çocuklara verilen trafik eğitimlerinde akülü arabalar, döner, ışıklı, ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlar yer aldı. Türkiye'nin sayılı tesislerinden biri olan Trafik Eğitim Parkı eğlenerek öğrenen çocuklara önce teorik, daha sonra uygulamalı eğitim verildi.

Teorik ve pratik

Teorik eğitimler kapsamında, 'Trafik nedir, nerelerden yürümeliyiz? Karşıya nerelerden geçmeliyiz? Yayaları ilgilendiren trafik işaretleri nelerdir? Bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve toplu taşıtlarda görgü ve nezaket kuralları' gibi temel konular anlatılıyor. Çocukların trafik bilgilerinin artırılması ve kuralları en doğru biçimde öğrenmeleri amacıyla hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, 7 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Trafik kuralarının eğlenerek öğrenildiği pist, çocukların keyifli zaman geçirmelerini de sağlıyor.