Denizli'de 53 kişi son KHK ile ihraç edildi!

Denizli'de çoğunluğu din görevlisi olmak üzere aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 53 kişi, yayınlanan son kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edildi

OHAL kapsamında yayınlanan 692 sayılı KHK ile Denizli'den 53 kişi kamudan ihraç edilirken, en fazla ihraç müftülükte oldu. Kentte görev yapan 27 imam, müezzin ve din görevlisi kamudan ihraç edildi. Pamukkale Üniversitesi'nden ise Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melike Cehyan Balcı Şengül, İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi İbrahim Hakkı Öziç ve Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü araştırma görevlisi Muhammet Şahin görevlerinden ihraç edildi. İhraç edilenler arasında mart ayında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Özsoy ile Büyükşehir Belediyesi'nde makine mühendisi olarak görevliyken daha önce açığa alınan TÜM-BEL-SEN Denizli Şube Başkanı Mehmet Sarıca da bulunuyor.