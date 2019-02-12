Denizli'de 'Aynı yoldayız' eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoförlerine yönelik 'Aynı Yoldayız' adlı kişisel gelişim eğitimi kapsamında etkili iletişim, stres yönetimi ve farkındalık eğitimi verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ulaşım A.Ş. şoförlerine etkili iletişim ve stres yönetimi eğitimi verildi. 'Aynı Yoldayız' adı verilen eğitim kapsamında 397 personel 10 grup halinde 5 günlük eğitime tabi tutuldu. Eğitmen Teyfik Bıyıklı tarafından verilen eğitimler kapsamında halk otobüsü şoförlerine takım çalışması, motivasyon, iletişim ve farkındalık eğitimleri hem teorik hem de pratik olarak verildi.

Güler yüzlü hizmet için

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Turgut Özkan, Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet içi eğitimlerine her zaman önem verdiklerini ifade ederek, vatandaşların daha kaliteli ve nitelikli hizmet alması için gayret ettiklerini ifade etti. Özkan, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına personelimize eğitimler vermeye devam ediyoruz. Güler yüzlü ulaşım sloganı ile personelimizin motivasyonunu arttırmayı ve etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.