Denizli'de feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralı

Denizli'nin Bozkurt İlçesi'nde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında Bozkurt İlçesi Denizli-Ankara karayolu Kuyucak Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönünden gelen 06 AD 3285 plakalı otomobilin sürücüsü Numan Özcan (30) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Osman Çetinkaya'nın kullandığı 20 BK 919 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Numan Özcan olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunanlardan Osman Çetinkaya, Esma Özlü, Hasan Hüseyin Aktuy, Ayşe Şimşek, Rüzgar Eray Şimşek, Fatma Nur Mutluer ve Yılmaz Şimşek yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Ambulanslarla Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan tüm yaralılar tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası, Özcan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.