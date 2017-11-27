Denizli'de feci kaza: Aracından fırlayan sürücü öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Denizli-İzmir karayolu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Denizli'den İzmir yönüne giden 21 yaşındaki Ali Bıyıklı yönetimindeki 09 BS 678 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle açılan kapıdan asfalta fırlayan otomobil sürücüsü Bıyıklı, olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı Emre Kuş araçta sıkışarak yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Emre Kuş'u kurtardı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenini ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Emre Kuş'un durumunun iyiye gittiği bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.