Denizli'de iki bina kül oldu

Denizli'nin Sümer Mahallesi'nde terk edilen iki bina gece yarısı çıkan yangında kül oldu

Denizli'de iki bina kül oldu

Gece saat 00.30 sıralarında biri 2239  Sokak'ta diğeri 2241 Sokak'ta bulunan ve kimsenin yaşamadığı binalardan alevler yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler iki binadaki yangına da müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, kül olan binalarda kimse bulunmadığı için ölen ve yaralanan kimse olmadı.

Kundaklama ihtimali üzerinde durulan yangınlarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli
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