Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Buldan- Güney Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 15 AF 538 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen yine sürücünün kim olduğu öğrenilemeyen 20 EP 085 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi ise yaralandı. Vatandaşlar kazayı sağlık ve jandarma ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralana 5 kişiyi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi ile Server Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ölenlerin cesetleri de yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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