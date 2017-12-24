Denizli'de kar yağışı

Cankurtaran mevkisinde gece saatlerinden itibaren etkisini kaybeden kar yağışının ardından karayolunda buzlanma oluştu.Kaynak: AA
Buzlanma nedeniyle bölgede bir çok maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı yolda, ulaşım kontrollü olarak sağlanabiliyor.
Trafik ekipleri, Bağbaşı ile Cankurtaran mevkilerindeki kontrol noktalarında, kış lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin vermezken, yolda kalan araçlara çekicilerle yardım ediliyor.
Bölgede denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, buzlanma yaşanan yerlerde oluşabilecek kazalara karşı sürücüleri durdurarak uyarıda bulundu.
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