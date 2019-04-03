Denizli'de kitap fuarı açılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı 5 Nisan'da kapılarını açıyor. Yüzlerce yazar ve yayınevinin Denizlililerle buluşacağı fuarın resmi açılış töreni yarın saat 15.00'te yapılacak. 10 gün boyunca 10:00-20:00 saatleri arasında fuarı ziyaret edebilecek Denizlililer için şehir merkezinden de ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege'nin en büyük kitap fuarının üçüncüsünün kapılarını 5 Nisan 2019 Cuma günü açıyor. 5 Nisan-14 Nisan tarihleri arasında kapılarını açacak Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı'nın resmi açılış töreni 5 Nisan 2019 Cuma günü saat 15:00'de gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en ünlü yazarları ve yayınevlerinin katıldığı fuarın onur konuğu ise Denizlili gazeteci, yazar, şair ve ressam Gürbüz Azak olacak. 'Çok Nefes Tek Ses' adlı Gelenekli Türk-İslam Sanatları Sergisi'nin de sanatseverlerle buluşacağı fuar açılışında ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye giren karikatüristlere ödülleri verilecek ve ayrıca eserleri sergilenecek.

Ücretsiz ulaşım İstiklal Caddesi'nden

Hafta içi ve hafta sonu 10:00-20:00 saatleri arasında fuarı ziyaret edebilecek Denizlililer için şehir merkezinden ücretsiz otobüs kaldırılacak. Çevre illerden de çok sayıda katılımın beklendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı için hafta içi her saat başı, hafta sonu ise 30 dakika arayla İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önünden ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

Fuar hatları

Ücretsiz ulaşımın dışında, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 23 numaralı otobüsü 30 dakika arayla Pamukkale Üniversitesi'nden hareket ederek, Demokrasi Meydanı, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Suluköprü, İstiklal Caddesi, Delikliçınar ve Gazi Bulvarını kullanarak fuar alanına ulaşacak. 9 numaralı Belediye otobüsü ise 20 dakika arayla Delikliçınar, Eski Öğretmenevi, İlbade, Gümüşler Albayrak Meydanı, Cinkaya Bulvarı ve Şemikler Mahallesi'nden fuar alanına ulaşacak. Ayrıca Bakırlı minibüsleri ise 3 dakika arayla Bayramyeri'nden kalkarak Hacılar Camisi önünden İzmir Bulvarı'na inerek fuar alanına ulaşacak.

Başkan Osman Zolan'dan fuara davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üçüncüsünü düzenledikleri kitap fuarına yoğun bir katılım beklediklerini belirterek, pek çok ünlü yazarın imza günlerinde okurlarıyla buluşacağını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Denizli'nin fuar şehri olması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz kitap fuarımızda geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine gençlerimizi, çocuklarımızı, okumayı seven tüm vatandaşlarımızı kitapla buluşturacağız. Ben tüm hemşehrilerimi fuarımıza, kitapla ve yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Yazarlar ve imza günleri

Ahmet Ümit'den, Hasan Ali Toptaş'a, Ercan Kesal'dan Alev Alatlı'ya kadar çok sayıda ünlü yazarın katılacağı imza günleri ve saatleri ise <http://www.denizlikitapfuari.org> adresinden takip edilecek. Türkiye'den pek çok ünlü yazarın katılacağı fuarda Denizlili yazarlar da katılarak okurlarıyla buluşacak.