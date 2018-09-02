Denizli'de otomobil takla attı: 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

Denizli'de otomobil takla attı: 2 kişi hayatını kaybetti
02 Eylül 2018 Pazar 12:02

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Çivril- Uşak Karayolu'nda meydana geldi. Çivril'den Uşak yönüne giden Halil Gündüz, kullandığı 64 SK 087 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yoldan çıkıp, takla attı. Otomobil sürücüsü Gündüz yaşamını yitirirken, yanındaki Ramazan Aydın (23) ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydın, kaza yerindeki ilk müdahelenin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otomobil sürücüsü Gündüz'ün cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili  soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #takla attı #otomobil #denizli
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