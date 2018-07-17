Denizli'de su kaynağı arbedesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı kırsal Uzunpınar Mahallesi'ndeki içme suyu hattının Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından Karahayıt Mahallesi'ne bağlanmak istenmesi, mahalle halkının tepkisini çekti. Hat çekmek için bölgeye giden ekiplere mahalle halkı engel olmak isteyince çıkan arbedede 1 DESKİ çalışanı yaralandı. Olayların çıkması üzerine su hattının olduğu bölgeye çok sayıda jandarma gönderildi

Pamukkale ilçesinin Uzunpınar Mahallesi girişinde bulunan kaynaktan akan suyun bir kısmının, DESKİ tarafından yapılan projeyle Karahayıt Mahallesi'ne taşınması için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında DESKİ ekipleri, kaynağın bulunduğu Uzunpınar Mahallesi girişine giderek suyun taşınması çalışmasına iş makineleriyle başladı. Ancak suyun kendilerine yetmediğini ve azalacağını iddia eden Uzunpınar Mahallesi'nde oturan çok sayıda vatandaş, çalışmanın yapıldığı su kaynağına giderek toplandı. Suyun taşınmasına engel olmak isteyen mahalle halkı, ekipler tarafından açılan kanalı da taşlarla kapattı. Bu sırada DESKİ ekipleriyle, mahalle halkı arasında arbede çıktı. Suyun taşınmasına engel olan mahalle halkı, DESKİ ekibini taşlayınca 1 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayların çıkması üzerine, su kaynağının bulunduğu yere çok sayıda jandarma gönderildi. Yaklaşık 150 kişinin toplandığı su kaynağının bulunduğu bölgede jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. DESKİ Genel Müdürü Mahmut Güngör, vatandaşlara suyun azalmayacağını, boşa akan suyun kanallarla içme suyu ihtiyacı olan Karahayıt Mahallesi'ne götürüleceğini açıklamaya çalıştı. Ancak mahalle halkı, "Canımızı veririz suyumuzu vermeyiz" diyerek çalışmaya karşı çıktı. Ayrıca mahalle halkı, kaynağın bulunduğu yerde 24 saat nöbet bekleyeceklerini söyledi.

Uzunpınar Mahalle Muhtarı Ali Erim, suyun kendilerine zor yettiğini, taşınmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Su bize zor yetiyor. Taşınırsa zor durumda kalırız. Sulanması gereken araziler var. Suyumuzu vermek istemiyoruz, kendimiz kullanmak istiyoruz. Ben mahalle halkını engelleyemiyorum. Burada çalışma yapılmasına karşı 24 saat bekleyecekler" dedi.