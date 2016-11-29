Denizli'de yolcu midibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 19 yaralı

Denizli'nin Honaz İlçesi'nde yolcu taşıyan midibüsün devrildiği kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Denizli- Çivril karayolunun Yokuşbaşı Mevkii'nde meydana geldi. Çivril'den Denizli'ye yolcu götüren 56 yaşındaki Nurettin Avcı, yağmurdan kayganlaşan yolda, yönetimindeki 20 LK 785 plakalı midibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan midibüs, önce refüje çarptı, ardından yolun dışına çıkıp, devrilerek sürükledi.



Kazada yolculardan 61 yaşındaki Hüdayi Yerliyiğit ve 52 yaşındaki Himmet Türkileri öldü, 19 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılar şunlar:



Nurettin Avcı (şoför). Yolcular: Emine Yılmaz, Kadir Yılmaz, Emine Gül, Merve Çakmakçı, Sultan Uyar, Suna Çorbacıoğlu, Ahmet Emin Demir, Ramazan Doğru, Fatma Karakurt, Serpil Kuyucu, Yunus Emiroğlu, Muhammet Emiroğlu, Musa Karakaya, Şahin Tınğır, Osman Türkileri, Raziye Karakaya, Ahmet Avcı ve Mehmet Akçakaya.



Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından, ölenlerin cesetleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.