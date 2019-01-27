Denizli'nin 'sevgi eli' 100 bin kişiyi güldürdü

14 Şubat Sevgililer Günü'nde 13. yaşına basacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Bugüne kadar 30 bine yakın yuvanın imdadına koşan Sevgi Eli, 2018 yılı itibariyle 100 binden fazla kişinin derdine çare oldu

14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde kurulmasının ardından hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada bir köprü vazifesi gören Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 2018 yılında da çaresizlerin çaresi olmaya devam etti. Geçen yıl 900’e yakın aileye 12.270 parça ev eşyası yardımında bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yangın ve afete maruz kalan Denizlililerin imdadına koşan ilk kurum oldu. Geçen yıl yangın gibi afetlerde evleri kullanılamaz hale gelen 59 ailenin yüzü Sevgi Eli ile güldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yangına müdahalesinin hemen ardından haber verdiği Sevgi Eli, eşyaları kullanılamaz hale gelen 59 ailenin evlerini baştan aşağı yeniden döşedi, vatandaşlar sokakta kalmaktan kurtuldu. Sevgi Eli 17.600 aileye de gıda yardımı yaptı.

30 bin hayırsever 100 binden fazla güler yüz

İhtiyaç sahiplerine en kısa sürede ve etkin bir şekilde yardımda bulunan Sevgi Eli’ne bugüne kadar 30 bin hayırsever bağışta bulunurken, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 13. yaşına basacak kurumun derdine derman olduğu kişi sayısı 100 bini aştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Sevgi Eli, maddi durumu kötü olan veya kimsesiz durumda olan evlenecek çiftlerinde imdadına koştu. 2018 yılında 51 çifte gelinlik ve damatlık yardımı gerçekleştiren Sevgi Eli, 11 çiftin de tüm ev eşyalarını karşılayarak mutlu bir yuva kurmalarına vesile oldu.

Sınırları aştı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hayırsever bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında Sevgi Eli'nin çok önemli bir rolü olduğuna dikkat çekti. Sevgi Eli'nin tüm ilçelerle birlikte sınırları Denizli'yi şehri aşan bir güzelliğe dönüştüğüne vurgu yapan Başkan Osman Zolan, "Türkiye'de bir çok yerel yönetimin örnek aldığı Sevgi Elimiz, hayırseverlerimizin bağışları ile yüz binden fazla vatandaşımıza ulaştı. Çaresizlerin çaresi olmaya devam eden Sevgi Elimiz ile yüzler gülmeye devam ediyor. Ben özellikle Sevgi Eli’ne yaptıkları bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.