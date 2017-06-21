Denizli Şişecam'da grev kararı!

Denizli'de Şişecam'a bağlı Denizli Cam Sanayi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca yetkili sendika Çimse-İş, grev kararı aldı. Sendika grev kararını Denizli Cam'da ilan ederken, Şişecam tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada ise sendikanın grev uygulama tarihini 7 Temmuz olarak bildirdiği, toplu iş sözleşmesi sürecinin halen devam ettiği belirtildi

Türkiye'nin önemli cam üretim merkezlerinden, elde cam üretiminin yapıldığı, dünyanın ünlü tasarımcılarının tasarladığı cam ürünlerinin üretildiği Şişecam'a bağlı Denizli Cam'da yürütülen toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri, anlaşmazlıkla sonuçlandı. Şirket yönetimi ile yetkili sendika olan Çimse-İş arasında yürütülen 17'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, sendika grev kararı aldı. 500'ü sendikalı 700 işçinin çalıştığı Denizli Cam'da, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikanın ilk yıl için yüzde 17, ikinci yıl için enflasyon artı 2 puan ücret artışı talep ettiği, şirketin ise ilk yıl için yüzde 8.5, ikinci yıl için ise enflasyon oranında ücret artışı önerdiği öğrenildi.



Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamayınca Çimse-İş Sendikası grev kararı aldı. Grev kararı, dün Denizli Cam'da işçiler tarafından afis asılarak ilan edildi. Fabrika içinde yürüyen işçiler sloganlar atarak grev kararını duyurdu. Çimse-İş Denizli Şube Başkanı Yakup Çetin, Denizli Cam'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yapılan 6 oturumda anlaşma sağlanamadığını belirterek, şöyle dedi;



"Denizli Cam'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 6 oturum yapmamıza rağmen anlaşma sağlanamamıştır. Yasal süreçlerimiz de gelmiştir. Grev kararı almak zorunda kaldık. 20 Haziran'da grev kararını fabrikamızda ilan ettik. 7 Temmuz'da da grev uygulama tarihi olarak belirledik, işçimize duyurduk. İşverenle biz her zaman masada bitirmek istiyoruz. İstediğimiz rakamlar çok değil. İşçilerin haklarında geriye gidiş olmaması için elimizden geleni yapacağız. Toplu sözleşme ücret politikası ve sosyal haklarda belli bir yere geldik. Ama tıkandık. Bu tıkanıklığı 7 Temmuz'a kadar aşmak için işvereni masaya çağırıyoruz. İnşallah hayırlısıyla olur diyoruz."



Şişecam'dan KAP'a yapılan açıklamada ise, sendika tarafından grev kararı alındığı belirtilerek, "Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Türkiye Çimse-İş Sendikası almış olduğu grev kararını 20.06.2017 tarihinde işyerimizde ilan etmiş olup, grev uygulama tarihi 07.07.2017 olarak bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi süreci halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" denildi.