Denizli sular altında kaldı!

Denizli'de, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle evleri ve işyerlerini su basarken, kullanılmayan bir eve de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Denizli sular altında kaldı!
12 Haziran 2018 Salı 09:13

Denizli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağmur özellikle kent merkezinde etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, evleri ve işyerlerini su bastı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (DESKİ) ekipleri, işyerlerindeki ve evlerdeki suları tahliye etmeye başladı. Ayrıca su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, Serinhisar ilçesi Yüreğil Mahallesi'ndeki kullanılmayan ahşap bir evde de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, evde maddi hasar oluştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #denizli sel #yağmur
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