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    • Denizli'de üç araç çarpıştı, 2 kişi öldü

    Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde, otomobille peşinden gelen hafif ticari araç ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 17:14
    Denizli'de üç araç çarpıştı, 2 kişi öldü
    Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Beylerli Mahallesi Denizli- İzmir karayolunda meydana geldi. Denizli'den İzmir'e giden Ayhan Sert, yönetimindeki 20 HA 319 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı. Bu sırada peşinden gelen Mehmet Çalışkan, yönetimindeki 35 EPB 37 plakalı hafif ticari araç ile önünde kaza yapan otomobile çarparak savruldu. Bu kez de savrulan hafif ticari araca, yine arkadan gelen Şeref Keskin'in kullandığı 45 RA 5737 plakalı TIR çarptı.

    Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Mehmet Çalışkan ile yolcular Halil Çalışkan, Feride Çalışkan, Selver Çalışkan ve Emine Çetin yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sarayköy ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Selver Çalışkan ile Emine Çetin, tedaviye alındıkları Denizli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak öldü. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Denizli, Denizli Kaza, Trafik Kazası

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