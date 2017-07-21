Deprem sonrası oluşan tsunamiden böyle kaçtılar!

Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31 sıralarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Gümbet koyunda denizden kaçanlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31 sıralarında büyük bir deprem meydana geldi. 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Gümbet koyunda yoğun dalgalar oluştu.

Dalgalardan kaçan vatandaşların görüntüsü, bölgede bulunan bir otelin kamerasına yansıdı. Vatandaşlar kaçtıktan sonra arkadan gelen deniz suyunun araçları bile nasıl sürüklediği görüntülere yansıdı.

Bölgedeki otellerin oluşan tsunaminin etkisiyle su bastığı öğrenildi. Deniz çekildikten sonra da otellerin yerlerinde balıkların bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gümbet koyu #deprem #tsunami
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