Deprem sonrası tsunami meydana geldi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün saat 01.31'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Bodrumlular ile yerli ve yabancı turistler geceyi sokaklarda ve parklarda geçirdi. Depremin hemen ardından Gümbet İnceburun'da meydana gelen tsunamide 12 tur teknesi ile 5 balıkçı teknesi karaya sürüklenirken, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı

Muğla'da meydana gelen deprem sonrası tsunami de oldu. İnceburun'da meydana gelen tsunamide birçok tur teknesi ve balıkçı teknesi karaya süreklendi. Öte yandan ev ve işyerleri de su altında kaldı.



Yaklaşık 3 dakika boyunca gelen dev dalgalar nedeniyle sahildeki otellerin alt katları ile restoran bölümlerini su bastı, 16 işyeri sular altında kaldı. Deprem sırasında 30'a yakın otomobilde, ağaç dalları ve kayaların düşmesi sonucu maddi hasar meydana gelirken, Bodrum'un Mumcular, Yalıçiftlik, Mazı mahallelerindeki bazı evlerde çatlak meydana geldiği belirtildi.





Parklarda, kaldıkları otellerin sahilindeki şezlonglarda ve restoranların masalarında sabahlayan Bodrumlular art arda gelen depremler nedeniyle sabaha kadar uyuyamadı. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de battaniyeleri ve havlularını alarak geceyi dışarıda geçirdi. Bazı turistler valizlerini toplayarak otellerini terk ederken, birçok turist ise tatillerine devam edeceklerini belirttiler.





"BODRUM BOŞALDI SÖYLENTİLERİ DOĞRU DEĞİL"



Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu yaptığı açıklamada, "Bodrum'un deprem nedeniyle boşaldığı söylentileri çıkmaya başladı, bunlar kesinlikle doğru değil. Konuklarımız otellerinde tatillerine devam ediyor, sadece isteyenlere bahçede konaklayabilecekleri ortamlar yarattık. Evet, tedirgin olduk ama Bodrum'da turistin boşalması diye bir şey söz konusu değil, bu tür söylentiler gerçekçi olmadığı gibi turizme de büyük zarar veriyor" dedi.



MİNARE EĞİLDİ ÇEVRESİ BOŞALTILDI



Depremde, Neyzen Tevfik Caddesi'nde bulunan Adliye Camii'nin minaresinin tepe bölümünde sarsıntıdan dolayı eğilme meydana geldi. Minarenin yıkılma tehlikesine karşı belediye ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.



BODRUM DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ BOŞALTILDI



Ayrıca 80 hastanın yatarak tedavi gördüğü ve acil serviste de 12 hastanın tedavisinin devam ettiği Bodrum Devlet Hastanesi'nin asma tavanı kaplamalarının bir bölümü çökerken, duvarlarda da küçük çatlaklar oluştu. Acil servis otoparkına çıkarılan hastaların burada tedavilerine devam edilirken, daha sonra AFAD tarafından kurulmaya başlanan sahra hastanesine taşınacakları bildirildi.





KAYMAKAMDAN 70 YARALI AÇIKLAMASI



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da yaptığı açıklamada, "Can kaybının ve ağır yaralının olmaması sevindirici. Sarsıntıdan dolayı panik yaşayıp atlayan bazı vatandaşlarda kırık vakaları yaşandı. Böyle bir depremde bunlar da normal. Yaşanan büyük sarsıntıya rağmen bazı evlerde çatlamalar var. Ancak herhangi bir yıkılma söz konusu değil. Bu büyüklükte bir sarsıntıda, binalarımızın ilçede en fazla iki kat olması büyük hasar yaşanmasını önledi. Kırsal kesimde, özellikle kerpiç yapılı ve eski evlerde kısmi göçmeler var. Gümbet'te denizin yükselmesinden dolayı su baskınları yaşandı. Ve bazı teknelerde maddi zararlar meydana geldi. Hastanelerimize yaklaşık 70 yaralı müracaat etti. Devlet hastanesinde taşıyıcı kolonlarda bir sorun yok, sadece asma tavandaki bazı plastik bölmelerde çökmeler oldu. Bu da hastalarımızda tedirginliğe neden oldu. Hastane bahçesine çıkardık hastalarımızı. Teknik ekipler hastanede inceleme yapacaklar. Bu incelemeler sonuçlanıncaya kadar da hastalarımızın tedavileri burada sürecek. Ayrıca ilçeden Kos'a yapılan feribot seferleri de durduruldu" dedi.