Deprem, yer altı suyunun yerini değiştirdi

Manisa'da yaşanan depremler içme suyunda kullanılan yer altı sularını da vurdu. Alaşehir İlçesi'ne bağlı Serinköy Mahallesi'nin yer altı suyu deprem nedeniyle yer değiştirdi. Susuz kalan mahalle halkı için MASKİ harekete geçti. Yen sondaj çalışması başlatan ekipler, mahalleliye yeni içme suyuna kavuşturacak. Serinköy Mahalle Muhtarı Hasan Gülmez, "Mahallemizdeki sondaj kuyumuz yakın zamanda civarda meydana gelen depremler nedeniyle kurudu. Biz de bunun üzerine MASKİ'ye müracaatımızı yaptık. Gelip sondaj çalışmalarına başladılar. O açılana kadar da su sıkıntısı çekmeyelim diye tankerlerle depomuza sürekli takviye yapıyorlar" diye konuştu.Kaynak: DHA
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