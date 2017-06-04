Deprem, yer altı suyunun yerini değiştirdi

MANİSA'da son zamanlarda meydana gelen depremler evlerde oluşturduğu hasarın yanı sıra yer altı sularının da yer değiştirmesine neden oldu. Alaşehir İlçesi'nde Serinköy Mahallesi'nin kullandığı yer altı kaynak suyu depremler nedeniyle yer değiştirirken, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) mahalleli için yeni sondaj çalışması başlattı

Manisa'da yaşanan depremler içme suyunda kullanılan yer altı sularını da vurdu. Alaşehir İlçesi'ne bağlı Serinköy Mahallesi'nin yer altı suyu deprem nedeniyle yer değiştirdi. Susuz kalan mahalle halkı için MASKİ harekete geçti. Yen sondaj çalışması başlatan ekipler, mahalleliye yeni içme suyuna kavuşturacak. Serinköy Mahalle Muhtarı Hasan Gülmez, "Mahallemizdeki sondaj kuyumuz yakın zamanda civarda meydana gelen depremler nedeniyle kurudu. Biz de bunun üzerine MASKİ'ye müracaatımızı yaptık. Gelip sondaj çalışmalarına başladılar. O açılana kadar da su sıkıntısı çekmeyelim diye tankerlerle depomuza sürekli takviye yapıyorlar" diye konuştu.





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