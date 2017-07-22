Depremde ölen Kurtoğlu'nun kuzeni o anları anlattı

Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda teyzesinin oğlu Sinan Kurtoğlu'nun hayatını kaybettiği Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle adada mahsur kalan ve feribotla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilen yaralılardan Selim Çaydamlı, hala olayın şokunu yaşıyor

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda mahsur kalan ve feribotla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilen yaralılardan 37 yaşındaki bankacı Selim Çaydamlı, kuzeni Sinan Kurtoğlu'nun hayatını kaybettiği korku dolu dakikaları anlattı.



Bodrum Acıbadem Hastanesinde tedavisi süren Çaydamlı, deprem günü İstanköy'de şehir merkezindeki bir otelde konakladıklarını, akşam yemeği sonrası dolaşmaya çıktıklarını söyledi.



Çaydamlı, şehir merkezinde gezdikleri sırada bir gürültü koptuğunu bildirerek, "Yer havaya kalktı, biz de yere düştük. Üzerimize tuğlalar, bina parçaları yağmaya başladı." ifadelerini kullandı.



Yanına yaklaşan iki kişinin kendisine "Seni kurtaracağız merak etme" dediğini anlatan Çaydamlı, olayda başından yaralandığını ifade etti.



Ayaklarını hissetmediğini vurgulayan Çaydamlı, şöyle devam etti:



"Acının şiddetiyle geçici bilinç kaybı yaşadım. Ertesi gün uyandığımda hastanedeydim. Başıma 9 dikiş atıldı, vücudumun bazı bölümlerinde ezilmeler var. Teyzemin oğlunun başına duvar parçaları isabet etti. Kuzenim Sinan Kurtoğlu'nun öldüğünü 6-7 saat sonra tedavi gördüğüm hastanede öğrendim. Bölge çok karışıktı, hiçbir şey öğrenme fırsatım olmadı. Ben de yarı baygın şekilde yatıyordum."



Deprem günü Yunanistan'da bulunan Acıbadem Bodrum Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Muaffak Bağdatlı da yaralıların bir bölümüne kendisinin müdahale ettiğini söyledi.



Semih Çaydamlı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Bağdatlı, hastanın ciddi antibiyotik tedavisi gördüğünü ve planlı diz ameliyatı geçireceğini dile getirdi.





Acılı baba açıklama yaptı



Ege Denizi'nde meydana gelen depremde İstanköy Adası'nda hayatını kaybeden 39 yaşındaki Türk vatandaşı Sinan Kurtoğlu'nun babası Ali Kurtoğlu, "Yıllar boyu bir evlat yetiştiriyorsunuz vatana millete hayırlı olması için. Hiç hakkında kötü bir şey duymadım. Bu kadar sevildiği için demek ki biz çok saygın bir evlat yetiştirmişiz." dedi.



Depremde İstanköy'de (Kos Adası) hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu'nun İzmir'de yaşayan ailesi, oğullarının naaşını almak üzere adaya geldi.



Bodrum'dan feribotla İstanköy'deki feribot limanına eşi Simin Kurtoğlu ile gelen diş hekimi baba Ali Kurtoğlu,(65) yaptığı açıklamada, "Yeğenimle birlikte 3 kişi buraya tatile geldiler. Çok yakın arkadaştılar. Üç gün önce, 19 Temmuz, doğum günüydü. Birinin kolu, birinin bacağı kırıldı. Keşke benimkinin de sadece kolu bacağı kırılsaydı." ifadesini kullandı.



Çok üzgün olduklarını belirten Kurtoğlu, duygularını şu sözlerle aktardı:



"Yıllar boyu bir evlat yetiştiriyorsunuz vatana millete hayırlı olması için. Hiç hakkında kötü bir şey duymadım. Bu kadar sevildiği için demek ki biz çok saygın bir evlat yetiştirmişiz."



Kurtoğlu, oğlunun arkadaşlarının cenazeyi karşılamak için Bodrum'da beklediklerini vurgulayarak, "Hiç istemediğimiz halde arkadaşlarının hepsi İzmir'den geldiler. Hepsi otellerde kalıyorlar. Buradan dönüşü bekliyorlar. İzmir Belediye Başkanı, İzmir Valisi bile cenazenin gelişini bekliyorlar. Biz de cenazemizi bir an önce teslim alıp, dönmek istiyoruz." diye konuştu.