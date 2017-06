Depremzedelerin konteyner evlerde bayram sevinci

MANİSA'da geçen ay meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören depremzedeler, arife gecesinden itibaren, AFAD tarafından kurulan konteyner evlerde yaşamaya başladı. Komşularıyla bayramlaşan depremzedeler, çadırlara göre yaşadıkları konteyner evlerin daha rahat olduğunu belirtti

Gölmarmara'nın Tiyenli ile Saruhanlı'nın Kumkuyucak mahallelerini daha çok etkileyen, 27 Mayıs'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören depremzedeler, bayrama konteyner evlerde girdi. 200 evin ağır hasar gördüğü yerleşimlerde konutları yıkılan aileler, ilk olarak kurulan çadırlarda yaşamıştı. Hava sıcaklıklarındaki artışla çadırların çok sıcak olduğundan şikayet eden ve ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getiren depremzede aileler için bir süre sonra ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 98 konteyner ev kuruldu. Altyapı ve elektrik sistemleri tamamlanan konteyner evlerde arife gecesi itibariyle ilk defa yaşamını sürdürmeye başlayan depremzedeler, Ramazan Bayramı sevinci yaşadı. Depremin üzerlerinde yarattığı etkiden kurtulmaya çalışan aileler, bayram kutladı. Komşular ziyaret edildi, çocuklar el öpüp, şeker topladı. Çadırlara göre konteyner evlerin daha rahat olduğunu dile getiren depremzedeler, bir an önce evlerine kavuşmak istediklerini söyledi.



Evlerinin yıkılmasından dolayı eşi 76 yaşındaki Mesut Hür ile birlikte konteyner evde yaşamını sürdüren 4 çocuk annesi 69 yaşındaki Nuran Hür, konteyner evin kendi evi gibi rahat olduğunu belirterek, yardım elini uzatanlara teşekkür etti. Nuran Hür, "Deprem oldu, hırpalandık. Yıkıldık ama arkamızda çok durdular. Bize bugünleri de yaşattıkları için çok memnunuz. Hiç böyle bir evim olmadı desem yeri var. Kendi evimden daha rahat geldi. Bu gece rahat bir uyku çektim. Daha önce çadırdaydık. Çok sıcaktı. Şu an rahatız. Hepsinden Allah razı olsun. Devletimize ve milletimize arkamızda durdukları için çok teşekkür ederim. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin" diye konuştu.



Eşi Nuran Hür gibi memnuniyetini dile getiren Mesut Hür ise "Allah devletimizden razı olsun. Bize aylarca yemek verdiler. Bize bu konteynerleri veren devletimizden memnunuz" dedi.



Eşi Hanife Çoban ile yaşamını sürdüren Erdoğan Çoban, "Çadırlar sıcak olduğu için konteynerler daha iyi. Vantilatörlerin yardımıyla da idare etmeye çalışıyoruz. Çadırlardan daha iyi, bayrama bu şekilde girdik. Allah bu tür afetleri bir daha yaşatmasın inşallah. Evimizin durumu çok kötü. Yıkım kararı verildi. Bir an önce evlerimize kavuşmayı istiyoruz" diye konuştu.



Hanife Çoban da, "Akşamdan beri iyiyiz, gecemizi burada rahat geçirdik. Çadırlar sıcak olduğu için hiç duramıyorduk. Kızımın evine gidip kalıyorduk ama bu akşam iyi ve rahattık" dedi.







