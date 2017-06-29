Derede kaybolan gencin cesedi bulundu

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, dün arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için dereye giren, ancak suda gözden kaybolan 18 yaşındaki İbrahim Can'ın cesedi bu sabah bulundu

Dün akşam saatlerinde, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte, Çamurhamamı Mahallesi Kazan Mevkii'ndeki dereye giren İbrahim Can, bir süre sonra gözden kayboldu. Can'ı göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yapılan aramalara rağmen Can'a ulaşamadı. Havanın karaması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.



Bu sabahtan itibaren İzmir Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekiplerin de katılımıyla çalışmalar tekrar başladı. Bir süre sonra ise Can'ın cesedine ulaşıldı. Can'ın cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi için cesedin İzmir Adi Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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