Derse yetişmeye çalışırken kaza yaptılar!

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri U.U. ve E.İ., okula yetişmek için kullandıkları motosikletle kırmızı ışıkta geçerken kamyonete çarptı. Başlarında kaskları bulunmayan 2 öğrenci kazada ağır yaralandı

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Yunusemre ilçesi Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde yaşandı. Sabah derse geç kalan Manisa OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal bölümü 11. sınıf öğrencisi U.U. (16) ile elektrik bölümü öğrencisi E.İ. (16), motosikletle okula yetişmek istedi. Lise öğrencisi U.U.'nun yönetimindeki 45 DZ 167 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinden seyir halindeyken Serel Kavşağı'ndaki kırmızı ışıklardan geçerek Rasim Öztürk yönetimindeki 45 AE 190 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosikleti kullanan U.U. ve E.İ., yola savruldu.





Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Acil 112 ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Kazada ağır yaralanan U.U. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, motosiklette bulunan arkadaşı E.İ. ise Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 lise öğrencisinin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü Rasim Öztürk ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.