Deve güreşi sonrası kavga çıktı: 1 ölü

Aydın 'ın Nazilli İlçesi'nde, bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşi sonrası çıkan kavgada 28 yaşındaki Bahri Onhan öldü, Emrah Buhran yaralandı

Olay, Sümer Futbol Sahası yanındaki deve güreşi sahasında bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşini izleyen iki grup arasında mangal dumanı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine saldıran iki gruptan Bahri Ongan ve Emrah Buhran (32) bıçaklandı. Kavga araya girenler tarafından yatıştırılırken, yaralılar ambulanslarla ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bahri Ongan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Emrah Buhran'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.