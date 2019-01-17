Devlet Su İşleri'nden Manisa'ya yatırım

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Manisa'da devreye aldığı sulama ve köprü projeleriyle bölgedeki tarımsal kapasiteyi artırdığı belirtildi

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, sona gelinen Gördes Sol Sahil Sulaması projesiyle Akhisar ve Gölmarmara ilçeleri, Gördes Barajı’nın suyuyla buluşacak. Buna göre 2019 yılı sulama sezonunda 50 bin 400 dekar verimli arazinin tamamı sulama suyuna kavuşacak ve üretici gelirlerinde yıllık 24,5 milyon lira artış sağlanacak.

Alaşehir'de de Carta Deresi üzerinde yapılan Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması inşaatı tamamlandı. 9 milyon lira yatırımla yapılan ve bin dekar tarım arazisini sulayacak göletin bölgede yetişen dünyaca ünlü sultaniye üzümünde verimin arttırması, üreticilere de 1 milyon 210 bin lira gelir artışı sağlaması hedefleniyor.

Yaklaşık 50 yıl önce yapılan Buldan Barajı - Manisa Sarıgöl Sulaması'nda açık kanal ve kanalet olarak kullanılan sistem ise 16,1 milyon liralık yatırımla yenilendi. Basınçlı borulu-kapalı sisteme dönüştürülen Sarıgöl Sulaması'nda 23 bin 780 dekar verimli arazi modern sulama ile tanıştı.

Soma'da ilçenin sanayisine büyük katkı yapacak köprü inşaatı tamamlandı. Bakırçay üzerinde 3 ayaklı ve 54 metre açıklığında 2 milyon 400 bin lira yapılan köprü, bölgedeki fabrikaların ulaşım sorunu ortadan kaldıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ’nin içme suyu temini ve insanları suyun zararlarından koruma, HES yatırımları, sulu tarıma yapılan yatırımlarla vatandaşlara hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu hatırlattı.

Aydın, DSİ ekiplerinin bu misyonla büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp, zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmaktadır. Önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir. Manisa'ya bundan sonra yatırımlarımız sürecek." ifadelerini kullandı.