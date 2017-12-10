Devrilen beton pompasının altında kalan işçi öldü

Yalıçıftlik Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında inşaatta beton dökümü sırasında beton pompası devrildi. Beton pompasının dağıtım kolunun altında kalan evli ve 1 çocuk babası Abdullah Değirmenci yaşamını yitirdi.Kaynak: DHA
Değirmenci'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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