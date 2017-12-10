Devrilen beton pompasının altında kalan işçi öldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, inşaat işçisi Abdullah Değirmenci, devrilen beton pompasının altında kalarak yaşamını yitirdi

Devrilen beton pompasının altında kalan işçi öldü
Yalıçıftlik Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında inşaatta beton dökümü sırasında beton pompası devrildi. Beton pompasının dağıtım kolunun altında kalan evli ve 1 çocuk babası Abdullah Değirmenci yaşamını yitirdi.

Değirmenci'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: DHA
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