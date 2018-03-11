Devrilen traktörün altında kalan imam, öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde imam Süleyman Özkul (44), engebeli arazide devrilen traktörünün altında kalarak öldü

Devrilen traktörün altında kalan imam, öldü
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Akhisar merkeze 25 kilometre mesafedeki Kavakalan Mahallesi'nde meydana gledi. Sanayi Camii'nde imamlık yapan Süleyman Özkul, zeytin tarlasına giderken, yönetimindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Özkul, hayatını kaybetti.

Süleyman Özkul'un cesedi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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