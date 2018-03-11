Devrilen traktörün altında kalan imam, öldü

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Akhisar merkeze 25 kilometre mesafedeki Kavakalan Mahallesi'nde meydana gledi. Sanayi Camii'nde imamlık yapan Süleyman Özkul, zeytin tarlasına giderken, yönetimindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Özkul, hayatını kaybetti.Kaynak: DHA
Süleyman Özkul'un cesedi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.