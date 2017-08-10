Devrilen traktörün altında kalarak öldü

DENİZLİ'nn Çivril İlçesi Karayahşiler Mahallesi'nde hayvanlarına ot getirmek için tarlasına giden 55 yaşındaki Halil Ersoy, kullandığı traktörün sulama kanalına devrilmes sonucu altında kalarak öldü

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Karayahşiler Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Sökmen Mahallesi'nde oturan, evli ve 1 çocuk babası Halil Ersoy, yönetimindeki 07 LP 860 plakalı traktörü ile hayvanlarına ot getirmek için Karayahşiler Mahallesi'nde bulunan tarlasına gitti. Ersoy'un direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör, kanala düşerek devrildi. Kazayı görenler, itfaiyeden yardım isteyip, Ersoy'u traktörün altından çıkarmaya çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktör altında kalan Ersoy'un öldüğü belirlendi. Ersoy'un cesedi, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla traktörün kaldırılmasıyla çıkarıldı. Ersoy'un cesedi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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