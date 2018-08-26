Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, engebeli arazide devrilen traktörün altında kalıp ağır yaralanan çiftçi Ali İbiz (55), hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi

Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
26 Ağustos 2018 Pazar 14:50

Sarıgöl'ün kırsal Bereketli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali İbiz, bugün saat 16 H 1842 plakalı traktürü ile üzüm bağını ilaçlamaya gitti. Bağdaki engebeli arazide İbiz, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan traktör, devrildi. Devrilen traktörün altında kalan İbiz, ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerien olay yerine 112 Avcil Servis, Ulusal Medikal Kurtama Ekibi (UMKE) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güçlükle traktörün altından çıkartılan İbiz, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #traktör #devrildi #altında kaldı #çiftçi #öldü #Ali İbiz
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