Didim, 6 milyon TL kazanan talihliyi merak ediyor

Süper Loto'nun 523. haftaki çekilişinde 12 milyon lirayı aşan büyük ikramiye, kuponlarını Didim ilçesi ve İstanbul Kadıköy'den yatıran iki kişiye çıktı. Büyük ikramiyenin çıktığı kuponlardan birinin Didim'de Yenimahalle Bülent Ecevit Caddesi'nde Ali Kuş'a ait bayiden yatırıldığı öğrenildi. İlçede 6 milyon 360 bin 842 lira 50 lira ikramiye kazanan talihlinin kim olduğu merak konusu oldu.
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