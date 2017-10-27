Didim, 6 milyon TL kazanan talihliyi merak ediyor

Aydın'ın Didim İlçesi'nden kuponunu yatıran bir kişi, Süper Loto'nun 523. hafta çekilişinde 6 rakamı tutturarak, 6 milyon 360 bin 842 lira 50'şer kuruş büyük ikramiyeyi kazanan 2 kişiden biri oldu

Didim, 6 milyon TL kazanan talihliyi merak ediyor

Süper Loto'nun 523. haftaki çekilişinde 12 milyon lirayı aşan büyük ikramiye, kuponlarını Didim ilçesi ve İstanbul Kadıköy'den yatıran iki kişiye çıktı. Büyük ikramiyenin çıktığı kuponlardan birinin Didim'de Yenimahalle Bülent Ecevit Caddesi'nde Ali Kuş'a ait bayiden yatırıldığı öğrenildi. İlçede 6 milyon 360 bin 842 lira 50 lira ikramiye kazanan talihlinin kim olduğu merak konusu oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #didim #spor loto
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