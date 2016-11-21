Didim'de 60 kaçak yakalandı

Aydın'ın Didim İlçesi'nden lastik botla denize açılan 60 Suriyeli kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

Didim'de 60 kaçak yakalandı

Didim'in Menderes Çayı açıklarında bir grup kaçağın geçen cuma günü umut yolculuğuna çıktığını öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Lastik bot içinde tamamı Suriyeli olan 60 kişi yakalandı. Yakalanan Suriyeliler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #kaçak
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