Didim'de bayram yoğunluğu devam ediyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, Kurban Bayramı'nın sona ermesine rağmen hafta sonunu da bölgede geçirenler, sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor

Didim'de bayram yoğunluğu devam ediyor
25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:46

Didim ilçesinin gözde tatil beldesi Akbük Mahallesi gibi turistlik yerleşimlerde, bayram sonrası da yoğunluk sürüyor. Bayramdan sonra kentte kalanların dışında, hafta sonu için günübirlik Didim'e gelenlerle birlikte ilçedeki plajlar dolup taştı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçenin giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #didim #bayram #tatil
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